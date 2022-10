Cassino Tentano di estorcere denaro ad un uomo per continuare ad occupare “serenamente” la casa assegnatagli dal Comune 5 ragazzi arrestati dai Carabinieri

RaiNews

È lei a comunicare loro, il 15 marzo del 1944, che gli alleati hanno vinto la battaglia di. ... in un casolare sperduto di campagna, insieme ad altre ragazze che lìdi salvarsi dallo ...probabilmente di evitare un'auto ferma, ma senza successo: incidente mortale sull'A1, ... Terribile incidente che ha portato alla morte di tre persone sull'autostrada A1 in zona: un'... Cassino, un indagato per tentato omicidio aggravato Le indagini sono iniziate nell’estate del 2021 quando un ragazzo è stato prelevato contro la sua volontà da un bar del centro cittadino e portato nel quartiere Malfa dove sarebbe stato seviziato poich ...Tutti i fatti principali di cronaca della giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano il femminicidio di Osimo (Ancona), dove una don ...