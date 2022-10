Casellati | “Le istituzioni hanno tenuto e reagito bene”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA – “Siamo arrivati all’ultimo giorno di una legislatura che, in un quadro di rapporti politici mutevole e inedito, ha dovuto inseguire emergenze di portata epocale. Questo ha sfidato profondamente la tenuta dellepubbliche, che peròdimostrato una solida capacità di reazione”. E’ quanto ha detto la presidente del Senato Elisabetta Albertial MISE, in occasione della Pubblicazione del volume per i 90 anni di Palazzo Piacentini, dove ha lodato “l’importante lavoro svolto da questo Ministero nelle tante misure di sostegno a cittadini e imprese, nella progettualità del PNRR, nella promozione della competitività ne sono testimonianza”. “L’auspicio che desidero condividere con voi è che i futuri scenari globali e nazionali possano consentire a questo Ministero di proseguire e valorizzare al massimo quella ...