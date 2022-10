Alessia Pifferi | dai diari e dagli interrogatori emerge una lucida consapevolezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)si trova in custodia cautelare nel carcere milanese di San Vittore dallo scorso 21 luglio dopo l’arresto avvenuto in seguito alla morte di sua figlia, la piccola Diana di soli 18 mesi abbandonata sola a casa per 6 giorni e lasciata morire di stenti., 37 anni, un matrimonio fallito e diverse storie sentimentali finite male alle spalle, aveva lasciato la piccola da sola in un lettino da campeggio con accanto un biberon e una bottiglietta d’acqua nel suo appartamento di Milano per raggiungere il proprio compagno a Leffe in provincia di Bergamo e, dopo il fermo, aveva dichiarato ai magistrati di essere consapevole che la figlioletta sarebbe potuta morire. Per il pm Francesco De Tommasi la madre, accusata di omicidio, è arrivata al punto di provocare la morte della propria creatura perché in essa ha sempre visto un ...