Alastuey | l’ultima scommessa di Giuntoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «Jorge? Non ci sono dubbi, lo vedremo a breve in prima squadra nel Napoli. Era considerato una vera perla della Masia. È bravo bravo, classico centrocampista made in Barça che fa segnare e segna anche. È stato tanto tempo fermo e questo l’ha un po’ frenato. La scorsa stagione però è stato importante nella vittoria del doblete del Juvenil» L’ha riferito al Napolista Giusi Zaffiro, la Presidentessa della Penya barcelonista di Napoli, la più grande del sud Italia. Eravamo intenti a cercare qualche informazione in più in merito a Jorgedi Cristiano. Si tratta di un centrocampista, trequartista e mediano classe 2003, originario di Saragozza. Il Napoli l’ha messo sotto contratto per la squadra Primavera (per ora). È un acquisto prospettico, come se ne fanno ...