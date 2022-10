Accordi quadro Pubbliche Amministrazioni | le FaQ dell’ANAC

Inoltre, il Comune sta stipulandocon altre città (Matera in Basilicata, Collesalvetti in ... di formazione e di supporto per la definizione delregolatorio . A livello operativo, i ...È gravissimo che Occhiuto abbia siglato un accordocon l'agenzia governativa cubana a queste ... Glitransnazionali con organizzazioni mediche di altri Paesi e di Cuba in particolare non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Disponibili per le Pa contratti «pronti all'uso» per 14,1 miliardi di euro, di cui 3,1 utilizzabili anche per i progetti Pnrr/Pnc delle Pa. É l'offerta Consip di contratti per l'acquisto di beni e ser ...