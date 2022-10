(Di martedì 11 ottobre 2022) Il generale a Huffpost dopo i missili contro i civili e le infrastrutture energetiche: "Non vedo un'escalation, non è stata un'offensiva con unamilitare razionale. Serve maggiore vigilanza al confine, specie con i Baltici e la Polonia, ma soprattutto non si devono dare pretesti indebiti alla Russia per ampliare il conflitto”

L'HuffPost

Intervengono: Gianluca Di Feo (Vice Direttore de La Repubblica), Generale(Già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e Capo di Stato Maggiore della Difesa, Consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali), Anna Zafesova (Analista de La ...Ne è convinto il Generale, secondo cui esiste davvero il rischio che il presidente della Federazione Russa possa ricorrere all'arma più potente di tutte: " Avere a disposizione l'... Vincenzo Camporini: "La rappresaglia russa non cambia la guerra, l’Occidente non riveda la strategia” Una risposta, però, dovrà inevitabilmente arrivare. Ma non cambiare, come afferma ad Huffpost il generale Vincenzo Camporini. “Misure nuove da prendere non ne vedo. Ci deve essere un aumento della ...In questo momento l’iniziativa sul terreno non l’hanno i russi, anche se l’esito della guerra rimane incerto. Prudente come sempre, ma capace di decifrare con sufficiente precisione la dinamica del co ...