Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 9 giornate

(Di martedì 11 ottobre 2022) LaA è giunta alla 9^ giornata della stagione 2022/2023 e la, con relativocon lo scorso anno, subisce ulteriori cambiamenti. L’inedito big match tra Udinese e Atalanta, rispettivamente terza e seconda forza del campionato nonché squadre col migliore rendimento di +11 e +6, pareggiano 2-2, e ad approfittarne è principalmente il Napoli (-2). Gli azzurri, infatti, tremano ma dilagano sul campo della Cremonese, battuta 1-4, e volano in vetta solitaria alla graduatoria, confermando il grande momento di grazia, tra Italia ed Europa. Allo stesso tempo anche le altre inseguitrici non sono rimaste a guardare. In particolare il Milan (-5) vince 2-0 il grande classico contro la Juventus (-2), e segue la scia delle prime tre. A pari punti con i rossoneri c’è la Lazio, che si conferma una delle squadre più in forma, ...

Milan News

Il risvolto più eclatante della sfida tra Milan e Juve non riguarda la, non discende dalla netta superiorità rossonera e nemmeno dall'ormai classico crollo bianconero dopo una ventina di minuti. No, il risultato più significativo della partita di San Siro è la ...Improvvisa, perché non era facile immaginare che, già alla nona giornata, avrebbe incarnato un "pareggio" di così alta. È la provincia che non molla, l'eccezione che nobilita e mobilita la ... Serie A, la classifica aggiornata: Milan, Lazio e Udinese a quota 20. Comanda il Napoli Ok Zaccagni sullo 0-2: sul passaggio di Milinkovic Savic, c’è Dodo che lo tiene in gioco. Ok anche lo 0-4: Biraghi e Milenkovic tengono in gioco Milinkovic Savic (che poi darà il pallone a Immobile) ...Invece Matic, a 34 anni, ha giocato già 852 minuti tra campionato e coppe, cioè l’equivalente di nove partite e mezzo: in Serie A ha giocato più di ... In realtà la classifica italiana è buona, ...