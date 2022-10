Metaverso | avatar di AteneiOnline aiuta a scegliere miglior corso di laurea

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilsta entrando sempre di più nelle nostre vite, coinvolgendo tutte le sfere private e sociali. Una realtà virtuale non più separata nettamente dalla realtà tangibile, ma che tende sempre più a fondersi e confondersi con essa (ne abbiamo parlato qui). Ilsta coinvolgendo sempre di più anche l’Università italiana e non mancano L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

... laurea con 110 e lode: 'A chi ha sempre creduto in me' Obiettivo del nuovoObiettivo primario del nuovo: divenire un innovativo punto di contatto tra i giovani utenti dele ...'Nel, ad esempio, i nostrisaranno in grado di percepire una stretta di mano', spiega Wei Lei, uno degli autori della ricerca. Risultati pubblicati sulla rivista 'Science'.Un cappello da laureato, una maglietta bianca e un paio di jeans “virtuali”. È questo il look del nuovo avatar AteneiOnline disponibile su Roblox. Si tratta della ...L’avatar di AteneiOnline sarà la guida all’orientamento universitario nel Metaverso e assisterà nella scelta del percorso di studio.