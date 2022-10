Maccabi-Juventus | come vedere oggi la partita in tv e in streaming

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) –Haifa-in campo alle 18.45, 11 ottobre 2022, per il match della quarta giornata del Gruppo H di Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri, in crisi profonda in campionato e solo terzi nel gruppo con 3 punti, devono vincere per inseguire ancora la qualificazione agli ottavi di finale nel girone guidato a quota 7 da Psg e Benfica. Ilè ultimo con zero punti.lain tv e in? La gara sarà trasmessa da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match è disponibile anche sull’app SkyGo da pc, tablet e smartphone. A pagamento, la gara sarà visibile ...

