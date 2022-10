(Di martedì 11 ottobre 2022) Bruxelles. “Questi attacchi indiscriminati contro civili sono crimini di guerra”, ha detto ieri il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Questa non è una rapp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Si, reagisce. Da sola. Ed è qui che alza un altro muro. Come dire: Noi abbiamo pochi debiti, voi no: È'Uber alles ... hanno sottolineato fonti. Che puntano ad altro: imporre un tetto ...Quest'anno Ursula von der Leyen ha scelto di unificare" che ... in una variazione del rally 'round the flag effect,'"effetto ...bandiera" grazie al quale in caso di guerra il leader... L’Ue si ricompatta, dice no all’appeasement, accelera le forniture militari e gli aiuti