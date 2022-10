Il Fatto Quotidiano

La sinistra cerca i grillini per affondare il Pd Il sit in è previsto nel pomeriggio e a parteciparvi dovrebbe essere anche Enrico, anche se è da vedere se tutto questo sarà compatibile con l'...'Domani bisognerà fare riferimento, più che a nomi o a processi ai dirigenti che non credo siano utili, a come sil'opposizione, io avevo proposto un coordinamento delle ... Letta organizza il suo sit-in, perché la pace divide la sinistra Alle 16 la diretta con Peter Gomez Il segretario dem annuncia la mobilitazione sotto all'ambasciata russa. Un modo per continuare a difendere le ragioni di Kyiv e respingere la concorrenza grillina. Picierno: "Le manifestazioni hanno s ...E' un vero e proprio "derby" per la pace quello che si sta consumando nel centrosinistra. Dopo l'invito di Guseppe Conte a ...