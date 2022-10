Lazio | Massimo Maestrelli | 'Vedo molte cose in comune tra Sarri e mio padre'

(Di martedì 11 ottobre 2022) La storia dellapuò passare da un Maestro a un Comandante. In questi giorni di celebrazioni dei 100 anni dalla nascita di Tommaso...

... una ricchezza che non va mai sprecata', organizzato presso la sede della Regione. Obiettivo ... Ad aprire i lavori l'intervento diCardillo, Direttore Generale del Centro Nazionale ...: 2.108.297 (53.821) (5.245). Emilia - Romagna: 1.901.635 (40.613) (3.258). Sicilia: 1.663.254 ... Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti alda 6 mesi: 50.357.143 (93,26% della ...La Lazio di Sarri vola in campionato e convince sempre di più. I biancocelesti ricordano il Napoli dei record di qualche stagione fa ...ROMA- “Una competizione speciale che da tanti anni si ripete con successo, attirando l’attenzione di professionisti e non solo. Una corsa che parte dal Circo Massimo e che tocca le strade e le piazze ...