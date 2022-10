La montagna collassa su una strada | la disperata fuga in retromarcia per sfuggire al fiume di fango

la Repubblica

Le immagini arrivano da Salvador, capitale dello Stato di Bahia, in Brasile. Le piogge intense degli ultimi giorni hanno provocato frane in tutto il Paese. In questo caso si è sfiorata la tragedia. 11 ...... volontarie, imprenditori, sportivi, turiste, tanti comuni cittadini Gente chee muore in casa, per strada, al lavoro, in macchina, in fabbrica, in ufficio, a scuola, al mare, in, ... Montagna, la neve dello scontento: un giorno di skipass costerà fino a 74 euro Le immagini arrivano da Salvador, capitale dello Stato di Bahia, in Brasile. Le piogge intense degli ultimi giorni hanno provocato frane in tutto ...Rincari in tutto l'arco alpino, colpa del caro bollette. In Trentino l'area di Panarotta si è arresa: spese troppo alte, quest'anno non si ...