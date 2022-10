Inter | l'allenamento verso Barcellona | ancora a parte Lukaku VIDEO

Inter - News Ufficiali

... "Non sarai mica come quel Cassano, vero", è giù risate prima dell'. Scrive La Gazzetta ...per vedere il più vicino possibile i tre gol con cui la Primavera giallorossa ha steso l'del ...... il laterale di Simone Inzaghi ha postato su Instagram una foto durante l'con la frase: Un messaggio, con tanto di tag al profilo ufficiale dell', che ha spinto tanti tifosi ... Verso Barcellona-Inter: l'allenamento dei nerazzurri Le polemice scatenate dal tecnico Xavi e della stampa catalana dopo la gara d'andata hanno acceso il clima intorno ad una sfida chiave per il passaggio ...Inter, nerazzurri al lavoro per preparare la sfida contro il Barcellona di domani sera. Inzaghi valuta una mossa a sorpresa ...