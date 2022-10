Il principe Harry parla dei suoi… «cinque figli»

Ilavrebbe sorpreso Re Carlo con un'insolita risposta di quattro parole al suo gesto gentile quel giorno: quello di accompagnarla all'altare. "Posso tagliarle i capelli": Re Carlo ...Ma è tutta la famiglia reale che è di casa alla Locanda: ilci andava ogni tanto con Chelsea Davy, la sua vecchia fiamma, mentre da quando si è sposato con Meghan non si è fatto più ...La Principessa del Galles ha promesso alle Red Roses, la squadra femminile di rugby inglese impegnata in Nuova Zelanda, di seguire le loro imprese... nonostante il fuso orario ...La biografa reale Tona Brown non ha dubbi, l'uscita del libro di memorie del principe, rimandata al 2023 per la morte di Elisabetta II, cancellerebbe ogni chance di riavvicinamento a Londra. Dopo la s ...