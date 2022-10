Grande Fratello Vip | parla la ex fidanzata di Marco Bellavia | “Credo ci stia marciando Dice che deve cavalcare l’onda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Non accenna a placarsi il clamore suscitato dal caso dialVip. Questa volta are è la exMaryanna Bosis, la quale avanza l’ipotesi che il volto di Bim Bum Bamenfatizzando la propria situazione per tornare a lavorare in tv. Se l’anno scorso a tenere in piedi il reality di Canale 5 è stato l’amore libero di Alex Belli e Delia Duran, questa volta il programma scomoda il delicatissimo tema della salute mentale pur di alimentare il racconto dentro e fuori la casa di Cinecittà. Nella puntata in onda il 10 ottobreha mandato un videomessaggio ai compagni d’avventura e ha fatto sapere come le persone incontrate per strada glino dimostrandoaffetto e ...