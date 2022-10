Eboli | Ises | fine della storia

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 11 ottobre 2022) di Peppe Rinaldi La telenovela dell’ex cooperativasembra essere giunta alla puntata finale. Lo si era detto sin dall’inizio che non poteva che finir male, lo si è scritto fino alla nausea per almeno otto anni su queste e su altre colonne: una truffa consistente era in essere, si è consumata, i danni sulla collettività sono stati già scaricati e altri lo saranno, i responsabili sono in parte a piede libero e in parte ancora impegnati nel settore a mungere latte dalla vacca pubblica per chissà quanto tempo. La truffa è stata compiuta nei confronti del Ssn, dell’Inps (che oggi pare continui a pagare indennità di disoccupazione agli ex lavoratoricoop basate su presupposti opachi),Regione Campania, delle casse comunali e via via individuando le realtà istituzionali connesse. In buona sostanza, dopo anni di incasso ...