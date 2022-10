Berrettini-Carballes Baena | ATP Firenze 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo l’avventura di fine settembre in Laver Cup, Matteotorna finalmente in campo. L’azzurro giocherà domani, mercoledì 12 ottobre, negli ottavi di finale dell’ATP 250 di. Tra il romano (testa di serie n.2) e i quarti del torneo italiano (ricordiamo che il classe 1996 ha beneficiato di un bye al primo turno) ci sarà lo spagnolo Roberto(n.80 al mondo), che all’esordio ha sconfitto il colombiano Daniel Elahi Galan con un netto 6-2 6-1. La sfida tra Matteoe Robertosarà la quarta partita di giornata sul campo centrale (ilinizierà alle ore 11:00). Il match si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta ...

Ymer A seguire: Wolf vs (4) Cressy A seguire:Baena vs (2)A seguire: DOUBLE MATCH Non prima delle ore 21:00: (7) Bublik vs Moutet CAMPO 1 (INIZIO ALLE ORE 12:00) McDonald vs (6) ...Nel singolare, invece, è atteso domani sempre nell'ultima sfida della sessione pomeridiana con lo spagnolo RobertoBaena (numero 80 del mondo). [...] Firenze chiama. Maestrelli, ...ATP FIRENZE - L'azzurro torna in campo dopo più di un mese dal quarto di finale agli US Open contro Ruud (in mezzo la Laver Cup, competizione non ufficiale) ...