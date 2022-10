ATP Firenze 2022 | Alexander Bublik e Brandon Nakashima agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontro nell’ATP250 di. In attesa che il programma si concluda con la sfida tra Francesco Passaro e il cinese Zhizhen Zhang, subentrato al posto di David Goffin per il ritiro di quest’ultimo prima della sfida con l’azzurro, dobbiamo annotare una nuova eliminazione in casa Italia. E’ stato il caso di Lorenzo Sonego, sconfitto dallo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.74 ATP) per 6-4 6-4. Una partita nella quale il tennis del piemontese non ha funzionato, soprattutto nell’incidenza con il dritto, mentre l’iberico ha saputo ben interpretare l’incontro con colpi da fondo molto potenti, prendendosi la rivincita rispetto a quanto accaduto a Sofia due settimane fa. Sarà quindi Zapata Miralles il prossimo avversario di Lorenzo Musetti che dovrà armarsi di grande pragmatismo al cospetto di un giocatore così solido. Grande ...