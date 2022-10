(Di martedì 11 ottobre 2022)ntus. La squadra diè ormai alla deriva. Perde 2-0 contro ilHaifa, uno dei punti più bassi della parabola bianconera degli ultimi anni. A questo punto la gestione dipuò essere considerata un vero e proprio disastro. Sarà dura per la società scegliere la linea della continuità. La prestazione ancora una volta non c’è stata. I bianconeri – nella ormai consueta orrida tenuta fucsia – sono stati travolti come se ilfosse il Manchester City. Gol di Atzili dopo sette minuti: tocco di schiena e pallone nell’angolino basso alla sinistra di Szczesny. Lantus si fa notare poco dopo il ventesimo ma solo per l’ennesimo infortunio muscolare di Di Maria spacciato quest’estate dai ...

Vlahovic era uscito suo malgrado, ma infastidito più da se stesso che dalla scelta di(che ... Ciao speranze di rimonta (che, per la carità, di concreto avevano pochino);serenità;...Chi dovrebbe curarla è Massimiliano, ma non ci sta palesemente riuscendo . Eppure era stato ... Anzi, dall'di Pirlo ad oggi la situazione è andata in progressivo peggioramento . Non solo ... Allegri addio Naufragio Juve col Maccabi. Napoli più ricco col bonus Champions - ilNapolista Continuano i problemi di Allegri alla Juventus; i tifosi vorrebbero l'esonero ma sembra molto complesso il possibile ritorno di Conte.Sul giocatore in scadenza di contratto le ambizioni della Juve potrebbero essere frustrate dalla volontà del tecnico italiano ...