Addio a Valter Pieretti | storico pasticciere di Puccianello

(Di martedì 11 ottobre 2022) Commercio in lutto a Caserta per la morte improvvisa dipasticcere titolare dell’omonimo bar a Puccianiello, in via Fabricat: sarebbe stato stroncato da un infarto fulminante. Aveva appena 60 anni,alla giovane età di 60 anni. I funerali saranno celebrati alle 15.30 di oggi 11 Ottobre 2022 nella Chiesa del Buon Pastore di Piazza Pitesti. A darne l’annuncio: la moglie Antonietta, i figli Vincenzo e Armida, il genero Andrea, la nuora Cristina, i fratelli Raffaele, Saverio e Cristian, i nipoti ed i parenti tutti. Il sito Casertanews, tra i primi a diffondere la notizia cita i “tantissimi messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore ai familiari, tra cui quello di una nipote che scrive: “Lo zio delle risate, degli aperitivi.. Delle chiacchierate.. Quello zio che voleva sempre la famiglia unita.. Quello ...

