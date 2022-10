Uomini e Donne | Ida viene demolita da loro

Leggi su formatonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giorgio, l’ex Gabbiano del Trono Over, si lascia andare a una stangata contro la Platano, mentre Gemma in puntata conquista la scena di nuovo Anche quest’anno Ida Platano e Gemma Galgani continuano a far parlare di se. A dire la sua sulle due dame questa volta è un ex cavaliere molto amato e seguito dal pubblico. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, dove in una nuova intervista a Nuovo ha rilasciato parole al miele per la sua ex fiamma. Meno clemente, invece, con la Platano. Infatti, sembra proprio che il bel fiorentino non abbia una buona impressione della dama bresciana. (web): Giorgio Manetti affonda Ida Platano, “un altro caso disperato” L’ex Gabbiano non ha alcun dubbio: non c’è paragone tra Ida e Gemma. D’altronde Giorgio ha sempre elogiato la classe e l’eleganza della Galgani. Infatti, queste le sue parole: ...