Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker di nuovo insieme e la più felice è Sole

(Di lunedì 10 ottobre 2022) E’ la foto che tutti attendevano, quella didicome un tempo, forse non solo per amore delle loro figlie. Oggi è il compleanno di, la prima figlia della coppia; compie 9 anni ed è emozionatissima. La piccola è cosìdavanti alla sua torta, tra mamma e papà. E’a pubblicare lo scatto taggando questa volta ancheche ha subito condiviso la foto tra le sue storie. Sono dolcissimi i sorrisi di tutti e quattro, c’è ovviamente anche la piccola Celeste, ma gli occhi sono tutti puntati sulla coppia e sulla festeggiata che abbraccia forte la sua mamma sotto lo sguardodel ...

Famiglia ritrovata . O forse per poche ore. Ma la reunion Michelle Hunziker -di cui tanto si vocifera è realtà. E la conferma arriva dalle stories della conduttrice svizzera che ha pubblicato un quadretto dolce e tenero. Davanti alla torta di compleanno per ...Una dolce festa di compleanno per Solema Michelle eoggi festeggiano anche ...Famiglia ritrovata. O forse per poche ore. Ma la reunion Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi di cui tanto si vocifera è realtà. E la conferma arriva dalle stories della ...Famiglia ritrovata. O forse per poche ore. Ma la reunion Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi di cui tanto si vocifera è realtà. E la conferma arriva dalle stories ...