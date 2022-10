SSP Portimao | Baldassarri non ci sta | ' Penalità ingiusta | rischiamo di diventare come il calcio'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non è stata una domenica favorevole quella appena trascorsa per Lorenzo, il quale in Gara 2 asi è dovuto accontentare di una 7° posizione che, in virtù anche della vittoria di ...

Non è stata una domenica favorevole quella appena trascorsa per Lorenzo Baldassarri , il quale in Gara 2 asi è dovuto accontentare di una 7° posizione che, in virtù anche della vittoria di Dominique Aegerter, lo ha fatto scivolare a - 45 in classifica generale. La corsa del portacolori Evan ...SSP300, Assen: il weekend olandese parte con Ieraci al top La classifica delle FP1 Moto3, GP Portogallo: Holgado svetta sul bagnato diNon è stata una domenica favorevole quella appena trascorsa per Lorenzo Baldassarri, il quale in Gara 2 a Portimao si è dovuto accontentare di una 7° posizione che, in virtù anche della ...Stefano Manzi centra la sua prima vittoria in Supersport in Gara 1 a Portimao, è la prima della Next Generation SSP. Aegerter però torna davanti a tutti in Gara 2 e fa 13 in stagione.