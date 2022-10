Soldi e sesso per appalti e permessi | blitz dei Carabinieri nel Napoletnao

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNelle prime ore di questa mattina, i militari della Stazione deidi San Vitaliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nola nei confronti di tredici indagati, ritenuti indiziati, a vario titolo, di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico, commessi a Scisciano, tra il mese di settembre 2020 e il marzo 2021. Il provvedimento cautelare arriva dopo un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e condotta dai militari della caserma di San Vitaliano. L’indagine è cominciata da un sopralluogo eseguito in un cantiere edile allestito sul territorio del comune di Scisciano per l’esecuzione di opere che il personale in servizio nel competente Ufficio Tecnico ...

E come tanti aspetti della società dei consumi è solo una questione dio diventerà sempre più così nel breve futuro, anche negli altri Paesi. Il cambioè il nuovo business che avanza ...Sarà l'unico spazio in Italia dove tutti i giocatori staranno insieme nonostante età e, giocheranno tutti insieme'. Sul settore giovanile: 'E' Importantissimo, se inon si possono ...SCISCIANO: ufficio tecnico comunale, denaro per agevolare permessi per costruire e sesso in cambio di appalto pulizia strade cittadine. Carabinieri eseguono 13 misure Nelle prime ore di questa mattina ...I carabinieri di San Vitaliano, in provincia di Napoli, hanno eseguito 13 misure cautelari, nei confronti di indagati per i reati di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del ...