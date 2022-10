Si decide tutto sul Senato | lo sprint finale e i due candidati rimasti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Albastano 104 sì per eleggere subito il nuovo presidente, non è escluso quindi che già nella giornata di giovedì ci sia la fumata bianca qualora dovesse essere definito l'accordo nel centrodestra. La presenza di Roberto Calderoli al tavolo della trattativa della coalizione è stata interpretata nell'alleanza come un segnale che il partito di via Bellerio pensa all'attuale vicepresidente di palazzo Madama per il dopo-Casellati. Del resto Matteo Salvini ha avanzato l'ipotesi Lega, ma Fratelli d'Italia punta su Ignazio La Russa. Una poltrona per due, insomma, ma al momento in pole position c'è l'ex ministro della Difesa anche se l'intesa sarebbe ancora da chiudere. Questa mattina all'assemblea dei parlamentari di Fdi non si è affrontato il tema ma il ragionamento, viene riferito, è che chiudere giovedì alsarebbe un segnale di ...