Questa truffa ti svuota il conto corrente | attenzione a questo dettaglio

Leggi su chenews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In tempi di crisi economica così virulenta, con la nostra vulnerabilità salita alle stelle, itori informatici sono diventati ancora più diabolici. Si fingono addirittura funzionari della tua banca: mail loro obiettivo è quello dirti il. La chiamanodello storno: è partita minacciosa dagli Stati Uniti e adesso rischia di far cadere nella propria trappola anche i cittadini italiani.dello storno fonte adobe stockTi fanno credere che ci sono dei movimenti errati sul tuoe ti convincono a dare loro le tue credenziali bancarie. Gli impostori si presentano come veri e propri rappresentanti bancari. Sono diventati ingegnosi i criminali informatici, poiché, in alcuni casi, conoscono il nome completo della ...