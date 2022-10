Pierluigi Pardo chiede scusa a Piersilvio Berlusconi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il giornalistaha pubblicato oggi un video sui propri social network in cui spiega le cause del suo addio a Mediaset dopo 11 anni di collaborazione. I

Milan - Juventus ore 18 su DAZN su DAZN: telecronaca di, commento tecnico di Dario Marcolin. Bologna - Sampdoria ore 20.45 su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ...Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera'BALLA CON LA SUA LORENZAe Lorenza Baroncelli sono nel salotto della casa di Roma. Diego, tre mesi e mezzo, se ne starà placido e tranquillo fra le braccia della mamma ...Il giornalista Pierluigi Pardo ha pubblicato oggi un video sui propri social network in cui spiega le cause del suo addio a Mediaset dopo 11 anni di collaborazione. E il gruppo di Cologno Monzese, in ...Si era favoleggiato tanto sull'addio a Mediaset dopo 11 anni da parte di Pierluigi Pardo e a fare chiarezza è stato lo stesso giornalista che... Sport E Vai ...