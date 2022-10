La Gazzetta dello Sport

Philadelphiaimbattuta, Dallas continua a vincere, i New York Giants conquistano Londra. È la vetrina della quinta domenica Nfl. Il Monday Night che completa la giornata è un gustoso Kansas City - Las Vegas. ...soprattutto un running back che lancia, poco accurato nella tasca. Ma per adesso a Philly basta così. SALVAGENTE PER TRE Cincinnati, Indianapolis e Tennessee non avevano ancora vinto, sinora. ... Phila resta imbattuta, Dallas vola. A Londra sorpresa Giants Gli Eagles piegano Arizona e sono l'unica squadra a punteggio pieno. Al Totttenham Stadium sorprendente sconfitta per Green Bay. I Rams campioni in carica battuti dai Cowboys ...Dopo la terza giornata, chiusa con la vittoria di Dallas sui NY Giants, restano senza sconfitte solo Miami e Philadelphia. Bills, nonostante la sconfitta, e Packers sembrano le più solide ...