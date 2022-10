Monopattini - A Milano oltre 1.700 sequestri per sosta selvaggia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Monopattino selvaggio, il Comune dicerca di mettere un freno: in cinque mesi, sono più di 1.700 i mezzi sequestrati perché lasciati inirregolare, con una media di 12 interventi giornalieri. Le norme, infatti, prevedono che il prelievo e il rilascio dei mezzi all'interno della Cerchia dei Navigli avvenga esclusivamente nelle aree destinate al parcheggio di bici e moto e che nel resto del territorio lasia limitata alle aree riservate al parcheggio di bici e moto e a lato strada, dove non espressamente vietato: mai, quindi, disordinatamente sui marciapiedi, il cui utilizzo è riservato ai soli pedoni. Buoni e cattivi. I dati forniti dalla Polizia locale confermano come il fenomeno continui, nonostante i reiterati tentativi di ottenere dagli utenti dei servizi in sharing comportamenti più civili. Anche le società di ...

