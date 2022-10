Meloni punta a chiudere il 24 | restano nodo Mef e tensioni con Fi

Con la sua strategia sta avvicinando Giorgetti al Mef in quota FdI.su Molinari alla Camera che ha un processo in corso. Calderoli chiamaperchè sogna ancora la guida del Senato Il generale Cadorna, quello di Caporetto, era un fenomeno rispetto a lui. ...... e c'è da chiedersi se lei,, in qualche modo senta attorno a sé un clima sospeso, privo di ... una frase chea ripulire un'aria già stagnante, da vecchia politica dorotea di serie B tutta ...Dopo i nuovi attacchi missilistici del Cremlino, tornati a centrare l'Ucraina su larga scala, la Germania ha convocato un vertice d'urgenza dei leader del G7 con Zelensky in collegamento video. La pre ...Risolvere il prima possibile il nodo legato alla presidenza delle Camere, che si riuniranno per la prima volta giovedì, trovare l'intesa con Lega e Forza ...