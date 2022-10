Mediaset | un big match per la Champions in chiaro

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 10 ottobre 2022)partita Canale 5 – Non c’è sosta per i club di Serie A, che dopo questo weekend di campionato si prepareranno a tornare in campo per gli incontri della UEFALeague. In settimana, si disputerà infatti la quarta giornata – la prima di ritorno – della fase a gruppi della massima competizione europea per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.