L’attacco hacker senza precedenti alla tv iraniana mentre parlava Khamenei

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Pochi secondi. Ben scelti, ben mirati. Sulla televisione di statostava andando in onda il discorso della Guida suprema. Uno dei tanti tentativi di indottrinare l’opinione pubblica in merito a quello che sta accadendo nel Paese in questi giorni, in mezzo alle proteste dei giovani, diventate di respiro internazionale dopo la morte della giovane Mahsa Amini (deceduta in seguitodetenzione da parte della polizia morale, che l’aveva arrestata per non aver indossato il velo). Hadis Najafi, Nika Shakarami, Sarina Esmaeilzadeh sono le altre vittime di questa repressione. I loro volti sono comparsi al posto di quello di, interrompendo il suo discorso. La tv di statoera stata appenaata. La rivendicazione è firmata dal gruppo di hacktivisti ...