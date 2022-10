Incidente sul raccordo autostradale | due giovani trasportate in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Momenti di tensione e paura sulin direzione San Giorgio del Sannio. Due Toyota Yaris sono entrate in contatto senza particolari conseguenze per le persone a bordo. A guidarle una ventiduenne e una diciannovenne, di San Giorgio del Sannio e di San Nazzaro. Il tamponamento avrebbe potuto causare conseguenze ben peggiori, considerando che un tir ha travolto le auto qualche attimo dopo senza arrestare la sua corsa, quando per fortuna entrambe le ragazze avevano già provveduto ad allontanarsi dal luogo dell’impatto con le proprie gambe. Dolori cervicali e grande spavento per le due protagoniste del tamponamento, entrambeall’Fatebenefratelli di Benevento in codice rosso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.