F1 | la vittoria del Mondiale 2022 di Max Verstappen | Ferrari incapace di sviluppare la macchina

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sipario. Ildi F1 ha ancora quattro GP da disputare (Stati Uniti, Messico, Brasile e Abu Dhabi), ma il titolo piloti è già andato in archivio e quello costruttori è molto prossimo. L’olandese Max, infatti, si è laureato per la seconda volta consecutiva in carriera campione del mondo. L’alfiere della Red Bull ha suggellato un’annata incredibile, fatta da 12 successi stagionali e ha meritatamente ottenuto l’iride. Per lapoco da fare al cospetto del dominio di Max che in questo, ben supportato dal team di Milton Keynes, è stato il più consistente di tutti. Per la Rossa un campionato di rilancio, rispetto alle annate infauste del 2020 e del 2021, ma la presa di coscienza è che per puntare al successoc’è ancora un gap importante da colmare. ...