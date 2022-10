Sky Tg24

... la sesta nelle48 ore secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giorno, provoca una forte ...ha detto il neo eletto deputato di FdI Riccardo De Corato in merito alle recenti notizie di. '...'Non siamo più davanti a fatti eccezionali, le precipitazioni copiose delledue settimane sono la dimostrazione che le nostre città non sono in grado, per motivi tecnici risalenti ad una ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 10 ottobre Datacenter One è il fornitore indipendente leader in Germania nei centri dati, al servizio di oltre 140 clienti L'acquisizione include quattro centri dati all'avanguardia a Stoccarda (2), Düsseldorf e ...Come chiarito dal Fisco nella rubrica telematica "Fisco Oggi" un immobile concesso in comodato deve essere dichiarato sempre dal proprietario e non dal comodatario. Chi dichiara il reddito di ...