Crac BpVi | quasi dimezzata pena a Zonin in appello

La Corte d''Appello di Venezia ha confermato la condanna di Gianni Zonin per ildella Banca Popolare di Vicenza, ma ha accordato al banchiere un grosso sconto di pena: 3 anni e 11 mesi la sentenza (la Procura generale aveva chiesto 5 anni e 10 mesi), contro i 6 anni e 6 mesi ...Leggi anche, al processo l'accusa presenta il conto (al ribasso), l'ultima difesa di Zonin in appello: Inanch'io ho investito tutto Crack, l'audio di Zonin a fine 2013: ...