Breve storia de l’Ultimo Uomo e di Fenomeno

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Anzitutto scusateci per la scorsa settimana passata senza pubblicazioni, dovuta proprio al grande cambiamento di cui parleremo. Prima, però, unriassunto delle puntate precedenti per chi magari non seguedall’inizio. Il sito è nato nel luglio 2013 su idea di Timothy Small e del sottoscritto, con l’idea di creare uno spazio editoriale dove fosse possibile scrivere di sport e cultura pop in maniera approfondita e analitica attraverso articoli lunghi. Nel 2014è stato rilevato da Alkemy, in un periodo florido per l’editoria online in cui quasi ogni giorno nascevano nuove riviste interessanti, sulla spinta dell’entusiasmo per cui si pensava prima di tutto a creare contenuti originali, di qualità, unici, senza pensare troppo al mercato digitale. In quegli anni il nostro ...