Attenzione a quello che comprate al supermercato potete rischiare la morte

Leggi su formatonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si è verificato il caso della mandragora, erroneamente scambiata per spinaci. Bisogna ricordare che non è solo questa pianta a essere tossica. Vi sono altri fiori, piante e funghi a cui prestare moltadato che possono essere davvero fatali. Recentemente si sono verificati dei casi d’intossicazione alimentare dopo aver consumato mandragora, scambiata per spinaci.quindi alle verdure sfuse non tracciate. Questo è il messaggio di allerta da parte di alcuni sindaci della Campania dove si sono verificate delle intossicazioni. Si e? verificato il caso della mandragora, erroneamente scambiata per spinaci(pixabay.com)Si consiglia infatti di consumare le verdure a foglia larga surgelate e si vieta di servire ortaggi freschi nelle mense scolastiche. Purtroppo le indagini in Campania hanno fatto luce su ...