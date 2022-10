Amazon regala un buono da €15 in vista del Prime Day | ecco come ottenerlo | è semplicissimo

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Mancano ormai poche ore al debutto dell’Day, 48 ore di grandi sconti sul sito di e-commerce più famoso che ci sia, che vi permetteranno appunto di acquistare a prezzo di saldi migliaia di oggetti.15 euro, 10/10/2022 – Computermagazine.itE indel grande eventoha messo a disposizione dei suoi clienti un bonus davvero ghiotto, 15 euro da spendere per acquistare gli oggetti dei desideri. La promozione non ha una durata infinita in quanto sarà disponibile solo fino al prossimo 31 ottobre, la fine di questo mese, di conseguenza avremo poco più di 20 giorni per approfittarne.fare per ottenere questi 15 euro? La prima cosa da sapere è che l’offerta si applica solamente ai clienti, di ...