Amazon Prime Day d’Autunno | occasioni uniche | ecco tutti i migliori affari già attivi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quando mancano ormai solo 24 ore all’Day, che ricordiamo si terrà nei giorni 11 e 12 ottobre 2022, sul sito di e-commerce più famoso al mondo vi sono già una serie didavvero interessanti: scopriamo di cosa si tratta.Day, 10/10/2022 – Computermagazine.itLa carne al fuoco è già tantissima, visto che il sito di Jeff Bezos ha selezionato tantissimi prodotti in sconto, a cominciare dal robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8, in vendita a soli 239 euro invece che 379 (lo potete acquistare qui). Se invece foste alla ricerca di una cassa bluetooth portatile, molto interessante il modello JBL Flip 6 in vendita a soli 94 euro invece che i canonici 110 (qui il link). In offerta anche le macchine fotografiche professionali, a cominciare da una spettacolare Lumix GH5M da 20.3 ...

Quando iniziano le le Offerte esclusive Prime L'evento partirà ufficialmente alla mezzanotte di martedì 11 ottobre e andrà avanti non-stop per 48 ore, esattamente fino alle 23:59 di mercoledì 12 ...