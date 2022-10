Tiro a volo | Mondiali 2022 | Gabriele Rossetti è ottavo e manca il pass per Parigi 2024

(Di domenica 9 ottobre 2022) Aisenior di, in corso ad Osijek, Croazia, oggi, domenica 9 ottobre, si è disputata l’ultima finale di giornata, quella dello skeet individuale maschile, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, ulteriori quattro carte olimpiche (massimo una per Nazione): amarezza per l’Italia, che hato ilpera causa dell’posto finale di. Carte olimpiche per Stati Uniti, Svezia, Egitto e Qatar. Nella prima semifinaleesce al quarto posto con 17/20 (ottava piazza complessiva per lui), mentre vengono promossi all’ultimo atto lo statunitense Vincent Hancock, primo con 27/30, e lo svedese Stefan ...

Il primo squillo è del Nettuno al 15 con la conclusione aldi Loria che va a colpire la parte alta della traversa. Al 38 gli ospiti passano in vantaggio con ilda fuori area di Costantini. ...Chiuso ogni discorso riguardante le carte olimpiche, si accende la lotta per le medaglie : in finale l' oro va a Diana Bacosi, che spara per prima in virtù dell'esito delle semifinali e fa da lepre ...Dai Mondiali di tiro a volo di Osijek arriva per l'Italia la medaglia d'oro di Diana Bacosi nello Skeet donne. (ANSA) ...L’allenatore portoghese a bordo campo per la rivincita della finale scudetto persa a maggio. Satriano e Cassano gettano nello sconforto Chivu, che rischia di ritrovarsi ultimo. Vince la Juve, ko Milan ...