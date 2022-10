Ti prendo a calci nel cu*** Ballando | Mughini impazzisce | insulta e se ne va | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Volano insulti acon le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. E a farli volare, questi insulti, è Iva Zanicchi, un'aquila di Ligonchio assolutamente scatenata e decisamente sopra le righe. Già, il "tro***" rivolto a Selvaggia Lucarelli sta sollevando una clamorosa polemica. Ma a far volare insulti ci si è messo anche Giampiero, assai risentito per lo zero ricevuto come valutazione del giurato. E dopo quello zero, ecco cheè scattato: "Io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o loin.Se qualcuno vuole offenderti loin", ha ribadito piccatissimo. E ancora, ha incalzato Mariotto: "Sii buono, non ...