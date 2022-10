Smalling e Dybala fanno gioire Mou | ma che fatica contro il Lecce in dieci

Soprattutto dopo l'infortunio di. LECCE Falcone 6,5 : Romanista emozionato. Sul gol dinon ha il guizzo, ma è bravo a respingere due volte su Zalewski evitando il tris. Gendrey 5: ...Il colpo di testa del difensore e il rigore dell'argentino spazzano via i ...Paulo Dybala, esce per un problema muscolare dopo aver segnato su rigore (quinto gol consecutivo per lui) la rete del 2-1 a inzio secondo tempo. Partita che si mette subito sul binario giusto per la ...La Roma vince ma fatica più del previsto contro un Lecce che, nonostante l'inferiorità numerica, lotta fino all'ultimo minuto. Alla fine i giallorossi si impongono per 2-1 grazie ai gol di Smalling e ...