leggo.it

De Corte ne uscì senza un graffio, ma la sua anima no, scrive Il Messaggero. Bambino di 10 anni pestato dai bulli a scuola: in 4 lo tenevano fermo e uno lo prendeva a calci in testa Il ...... 1 pareggio e 1). Nei quarti di finale la squadra di mister Petrella ha poi eliminato il ... Attaccanti:Circosta, Arbresha Prekaj, Alessandra Sam, Graziella Screti, Aurora Sossai, ... Shanti sconfitta dalla depressione: eutanasia a 23 anni dopo essere sopravvissuta all’attentato Isis Una depressione talmente grave a cui neanche le cure psichiatriche, i farmaci e l'amore della famiglia sono riusciti a trovare rimedio. Per ...Quel 22 marzo del 2016 Shanti De Corte aveva 17 anni e si trovava a Zaventem, l’aeroporto di Bruxelles, perché doveva partire per Roma in gita scolastica, tre classi in tutto, ...