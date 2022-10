Roma Lecce 1-0 LIVE | la sblocca Smalling

(Di domenica 9 ottobre 2022) Allo Stadio il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico si affrontanoe Torino nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiEmpoli 1-0 MOVIOLA 1? Inizia la partita all’Olimpico 6? GOL DELLA! Subitodi testail match. Migliore in campo al termine del primo tempo: risultato del match PAGELLE RETI: 6?Le formazioni ufficiali(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini,, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini; Vina; Dybala, Zaniolo; Belotti. All. José ...

Il difensore dellaGianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara dei giallorossi contro ildi Baroni PRE GARA - 'Il potenziale dellac'è, la mia frase detta a San Siro era legata a quella partita. Per caricarci ci siamo detti tutti quella frase, ma la nostra sensazione di ...SintesiEmpoli MOVIOLA Migliore in campo al termine del primo tempo: ...Tra pochi istanti comincerà la gara tra Roma e Lecce. Ecco le formazioni della sfida. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...