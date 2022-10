Patria o muerte | Che Guevara | un compagno oltre il comunismo?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott – Morir por laes vivir. Morire per laè vivere, recita così un passo – probabilmente il più significativo – della Bayamesa, l’ottocentesco inno cubano. Poco meno di un secolo dopo la “guerra dei dieci anni” gli stessi riferimenti, quelli alla morte e alla terra dei padri, torneranno ad incendiare gli animi dell’isola caraibica.: Fidel Castro e la rivoluzione. Ma, soprattutto, Ernesto Che. Filosofo e guerrigliero, politico e scrittore, padre e uomo d’avventura. Catturato dall’esercito boliviano per conto della Cia, giustiziato (9 ottobre 1967) da un sergente estratto a sorte, quella del medico argentino continua – anche a 55 anni e migliaia di chilometri di distanza – ad essere figura ancora molto dibattuta. A sinistra come a “destra”. Le virgolette, in ...