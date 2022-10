Pagamenti | giovani under 30 sempre più digitali | ecco quali preferiscono

(Di domenica 9 ottobre 2022) Carte di credito, app, wallet, Buy Now Pay Later. Le nuove forme di pagamento, considerate più sicure e pratiche, hanno ormai conquistato gli italiani, specialmente i. Nella fascia 18-30, l’85% possiede una carta di debito (il 90% considerando tutte le età), il 77% una carta prepagata e il 58% una carta di credito. Negli ultimi anni è poi arrivato il boom delle app di pagamento, conosciute praticamente da tutti i(96%) e utilizzate da quasi due terzi del campione (62%, contro il 56% di tutta la popolazione). Iniziano a farsi strada tra gli30 anche i mobile payment/wallet, già ben noti quasi a tutti (93%) e utilizzati da più di un terzo degli intervistati (37%). A questi si aggiunge l’apertura deial Buy Now Pay Later: il 60% lo conosce e il 46% lo prenderà in considerazione per gli ...

Intermedia Channel

Ora, con app, wallet e mobile payment, tutte soluzioni particolarmente adatte ai desideri e alle necessità dei, la strada della digitalizzazione deiè segnata. Il Buy Now Pay Later, ...... in parte perché i criminali informatici prendono di mira target sempre più, come ad ... controllare la propria area personale, specie se il messaggio ricevuto sia relativo anegati o ... I 2/3 dei giovani italiani utilizzano le App per i pagamenti Sicurezza, praticità e comodità determinano la scelta di modalità di pagamento digitali e dematerializzate per la Generazione z ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...