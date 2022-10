LIVE Virtus Bologna-Trieste 76-72 basket | Serie A in DIRETTA | Belinelli in stato di grazia | ma Trieste non molla! Ultimi 5? intensissimi al PalaDozza

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-77 Contropiede micidiale di Bartley su assist di Spencer: la squadra di coach Legovich non81-75 Semi-gancio ben eseguito dal numero 25 della, +6! 79-75 Bartley perfetto a cronometro fermo: 2/2 e -4! 79-73 Jordan Mickey non sbaglia i due liberi a disposizione, +6 per gli emiliani! 77-73 1/2 anche per Gaines, un solo punto rosicchiato da! 77-72 1/2 per Mickey in lunetta, +5quando si entra negli5? del match! 76-72 Mano caldissima di Marco: bomba e +4 per le V-nere, canestro pesantissimo e 13 punti per il ‘Beli’! 73-72 Penetrazione di Frank Gaines, -1 ...