Glovo spiega la mail inviata al rider morto e dice che l’algoritmo non impone di correre

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 9 ottobre 2022) La ferita dellaa Sebastian Galassi, ildi 26 annidurante una consegna, è ancora aperta, anche seaveva già abbondantementeto la natura dell’equivoco. Tuttavia, il messaggio automatico che è arrivato all’indirizzodi un giovaneda poco rappresenta comunque il simbolo di un meccanismo – quello della chiamata deial lavoro e quello del modo in cui questo stesso lavoro si svolge – che si basa ancora una volta sull’intelligenza artificiale che ragiona in maniera molto diversa da quelle che sono le esigenze umane. Per questo, le parole con cui il responsabile per le relazioni esterne di, Mario Castagna, intervistato da Repubblica, vuole chiudere la questione ...